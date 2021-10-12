В Рязани назвали имена победителей сразу двух легендарных турниров по стрельбе

В Рязани 9 октября состоялась церемония награждения победителей XIV Международного турнира имени М. Т. Калашникова по стрельбе из автомата (карабина) и IX ежегодного открытого турнира памяти Н. Ф. Макарова по стрельбе из пистолета. Об этом сообщила пресс-служба Академии права и управления ФСИН России.

В турнирах приняли участие более 80 человек в составе 18 команд — это сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы войск национальной гвардии, Министерства внутренних дел, а также спортсмены субъектов Российской Федерации — члены Федерации практической стрельбы России.

7 — 8 октября спортсмены выполняли 9 упражнений в стандартном и открытом классе по правилам ФПСР на стрельбищах академии.

В личном первенстве в открытом классе заняли:

1 место — Захаров Д. А. (УФСИН России по Тульской области);

2 место — Круглов В.А. (УФСИН России по Ульяновской области);

3 место — Курбанов П.В. (УФСИН России по Тульской области).

В личном первенстве в стандартном классе заняли:

1 место — Клопотенко А.Г. (Академия ФСИН России);

2 место — Гилев А.М. (Академия ФСИН России);

3 место — Гаврилов А.А. (УФСИН России по Республике Башкортостан).

9 октября спортсмены выполняли упражнение А-4 и ПБ-6 по правилам служебно-прикладных видов спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия», а также состоялась дуэльная стрельба. По итогам упражнения А-4 в личном первенстве места распределились следующим образом:

1 место — Сабиров А.Р. (УФСИН России по Республике Татарстан);

2 место — Малышев А.Г. (Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя);

3 место — Тухфатуллин А.Н. (Академия ФСИН России).

В дуэльной стрельбе в открытом классе победу одержал Захаров Д. А. (УФСИН России по Тульской области), в стандартном классе победу одержал Гаврилов А.А. (УФСИН России по Республике Башкортостан).

В результате напряженной борьбы в командном первенстве в открытом классе заняли:

1 место — команда УФСИН России по Тульской области;

2 место — команда УФСИН России по Ульяновской области;

3 место — команда Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Рязанской области.

В командном первенстве в стандартном классе:

1 место — команда Академии ФСИН России, которая награждена переходящим кубком;

2 место — команда Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя;

3 место — команда УФСИН России по Республике Башкортостан.