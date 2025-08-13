В России частично запретят звонки в Telegram и WhatsApp*, названы условия снятия ограничений

Роскомнадзор объявил о введении ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp*. Данное решение связано с тем, что данные мессенджеры активно используются мошенниками для обмана и вымогательства денег, вовлечения граждан в террористическую деятельность.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, меры по частичному ограничению звонков введены на основе материалов правоохранительных органов. Отмечается, что владельцы мессенджеров проигнорировали «неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия».

При этом в Минцифры России сообщили, что доступ к услугам звонков в WhatsApp* и Telegram будет восстановлен, как только иностранные мессенджеры выполнят требования российских законов.

Также в Минцифры отметили, что «частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет».

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.