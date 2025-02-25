В Ряжске задержан мужчина за распространение детской порнографии

Киберполиция установила личность и местонахождение злоумышленника благодаря информации от Интерпола. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Некоторое время назад в отдел по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области поступили оперативные данные от правоохранительных органов Бразилии. Сообщалось, что в одном из интернет-мессенджеров действует канал, распространяющий детскую порнографию. По имеющейся информации, его создатель мог находиться на территории Рязанской области.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого — им оказался 38-летний житель Ряжска, не имеющий официального трудоустройства.

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В 2022 году злоумышленник создал канал с противоправным контентом. За доступ к материалам он получал денежные средства. Канал имел англоязычное название и был ориентирован на зарубежную аудиторию.

В ходе обыска у подозреваемого изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с большим объемом запрещенных материалов.

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних с использованием сети Интернет).

Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы.