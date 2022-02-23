В Рязанскую область прибыло 864 человека с Донбасса

Руководитель оперативной группы регионального правительства Анна Рослякова доложила губернатору Николаю Любимову о приеме и размещении жителей Донбасса, прибывших в Рязанскую область.

- Реклама -

22 февраля поездом ст. Лихой — Москва прибыло 793 человека, 23 февраля поездом Таганрог — Москва прибыл 71 человек.

Некоторым людям потребовалась помощь медиков, часть встретили родственники, у которых они будут жить. Всем приехавшим сделали экспресс-тесты на коронавирус. Заболевших, среди которых дети, госпитализировали в больницы Рязани.

На 8 часов 23 февраля в пунктах временного размещения Рязанской области находится 715 беженцев. Среди них большое количество детей, есть дети до года, есть беременные женщины. Некоторые семьи приехали с домашними животными.

- Реклама -

На первое время людей обеспечили необходимым, затем потребуется дополнительная помощь.