Вторник, 1 октября, 2024

В Рязанском районе прокомментировали ситуацию с природными пожарами

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Администрация Рязанского района утром 1 октября в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова рассказала о ситуации с природными пожарами. 

Комментарий опубликован в ответ на сообщение рязанки о загоревшемся торфе возле населённого пункта Богданово. 

— Угрозы домам и жителям нет. Лес не горит, населённые пункты по границе опаханы, — говорится в сообщении. — Ситуация находятся на личном контроле главы администрации района и главы Дубровической администрации.

Территорию торфяника круглосуточно наблюдают специалисты отдела по делам ГО и ЧС и профессиональные пожарные, проливают его водой. При необходимости обязательно задействуют дополнительные пожарные расчёты.

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