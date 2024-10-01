В Рязанском районе прокомментировали ситуацию с природными пожарами

Администрация Рязанского района утром 1 октября в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова рассказала о ситуации с природными пожарами.

Комментарий опубликован в ответ на сообщение рязанки о загоревшемся торфе возле населённого пункта Богданово.

— Угрозы домам и жителям нет. Лес не горит, населённые пункты по границе опаханы, — говорится в сообщении. — Ситуация находятся на личном контроле главы администрации района и главы Дубровической администрации.

Территорию торфяника круглосуточно наблюдают специалисты отдела по делам ГО и ЧС и профессиональные пожарные, проливают его водой. При необходимости обязательно задействуют дополнительные пожарные расчёты.