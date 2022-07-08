В рязанском Лесопарке наградили многодетные семьи

8 июля, в День семьи, любви и верности на главной сцене Лесопарка прошло торжественное награждение многодетных семей Рязани и области.

Директор Лесопарка Дамир Шабакаев вручил грамоты за долгую историю семейного союза, укрепление института семьи и достойное воспитание детей и, конечно же, символ праздника — ромашки.

Также семьям вручили подарки от друзей и партнеров учреждения: чайные наборы, сладкие гостинцы, шопперы с канцтоварами для детей, сертификаты на поход в аквапарк для всей семьи, сертификаты на посещение клуба активного семейного отдыха, сертификаты на пиццу и другие подарки.

— Нам с детства прививают один очень важный принцип: наша семья — это самые близкие люди в жизни, самая главная наша опора. Сегодня главными героями и главными гостями нашего праздника стали многодетные семьи. Это те семьи, которые и являются олицетворением этого важного принципа. Очень хочется, чтобы таких крепких и счастливых семей было как можно больше в нашей стране и в нашем городе, — отметил Дамир Шабакаев.

В этот праздничный день о самом главном и искреннем чувстве, как любовь рассказали рязанские артисты сквозь известные композиции. Также для рязанцев и гостей города под аккомпанемент саксофона и фортепиано звучала живая музыка.