В Рязанском кардиодиспансере стартовал прививочной кампании против гриппа. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.
Первыми от сезонного гриппа вакцинировались руководители медучреждения. Отечественным препаратом привились главный врач, кандидат медицинских наук Анастасия Филимонова и заместитель главного врача по поликлинической работе Оксана Рогожкина.
По словам главного врача кардиодиспансера, вакцинация особенно рекомендуется тем, кто находится в группах риска: детям, пожилым людям, а также пациентам с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, астмой. Прививка снижает риск передачи вируса.
Главный врач пояснила, что прививку против гриппа можно сделать в отделении профилактики кардиодиспансера. Там же одновременно можно пройти диспансеризацию.
