В Рязанском кардиодиспансере стартовал прививочной кампании против гриппа. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Первыми от сезонного гриппа вакцинировались руководители медучреждения. Отечественным препаратом привились главный врач, кандидат медицинских наук Анастасия Филимонова и заместитель главного врача по поликлинической работе Оксана Рогожкина.

«Прививка – самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Она формирует иммунитет, предотвращает развитие болезни или помогает смягчить ее течение. Вакцина не защищает 100%. Но заболевание будет протекать намного легче. Основное показание – контакты с другими людьми. А поскольку мы живем в социуме, то прививка от гриппа рекомендуется практически всем. Грипп – инфекция, которая дает наибольшее количество осложнений. Попав в организм, вирус размножается, разрушая клетки легких и других органов с высокой скоростью. Развиваются такие осложнения, как пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, почек», – сказала Анастасия Филимонова.

По словам главного врача кардиодиспансера, вакцинация особенно рекомендуется тем, кто находится в группах риска: детям, пожилым людям, а также пациентам с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, астмой. Прививка снижает риск передачи вируса.

«Рассчитываем, что наш пример, когда медработники не только рекомендуют прививаться, но и сами первым делом вакцинируются от гриппа, станет мотивирующим для наших пациентов», – отметила Анастасия Филимонова.

Главный врач пояснила, что прививку против гриппа можно сделать в отделении профилактики кардиодиспансера. Там же одновременно можно пройти диспансеризацию.