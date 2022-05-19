В Рязанском художественном музее открылась выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись»

19 мая в Рязанском художественном музее начала работать передвижная выставка графических работ Сальвадора Дали, предоставленная компанией «Арт центр» из Санкт-Петербурга.

Вниманию зрителей предлагается более 60 оригинальных произведений печатной графики: литографии из серий «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Кармен», «Далинианские лошади», «Трилогия любви», а также иллюстрации к повести «Треуголка», выполненные в технике ксилографии.

Коллекция скрупулёзно собиралась как по галереям Европы и США, так и у частных коллекционеров.

Посетив выставку, зрители перенесутся в фантастический литературный мир Льюиса Кэрролла, «зажгутся страстью» от испанки «Кармен» и совершат увлекательное путешествие по Севилье.

Любимые животные Дали изображены в цикле работ «Далинианские лошади». Зрители увидят Троянского коня, Пегаса, Буцефала и даже Клячу дон Кихота.

Когда бунтарь и провокатор Сальвадор Дали достиг серебряного возраста, он создал Триптих «Трилогия любви». Для великого мистификатора это чувство всегда было в одном ряду с астрологией и оккультизмом, возможно, поэтому в сюжете присутствуют темы карт Таро.

Безусловно, зритель не останется равнодушным к «морю бабочек», оживших на 20 цветных ксилографиях к повести «Треугольная шляпа» Педро де Аларкона.

Выставка работает с 19 мая по 14 августа 2022 г. в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 часов, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Тел. для справок (4912) 44-18-83