В Рязанской области завели дело на мужчину, ударившего полицейских

Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По данным следствия, 18 марта 2025 года днем в правоохранительные органы поступило сообщение о семейном конфликте в городе Кораблино. Для предотвращения нарушения общественного порядка на место оперативно прибыли двое сотрудников полиции. Мужчина, желая воспрепятствовать их законной деятельности, умышленно нанес удары рукой в область головы обоим полицейским, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

В результате нападения сотрудники полиции получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

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Следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые процессуальные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.