Общество

В Рязанской области запретили публиковать данные об атаках беспилотников

Алексей Самохин

В Рязанской области ввели запрет на публикацию и распространение в СМИ и интернете информации, которая касается атак беспилотных летательных аппаратов, работы ПВО и расположения военных объектов. Соответствующее постановление губернатора Рязанской области от 22 сентября опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Что теперь нельзя публиковать?

Запрет распространяется на любую информацию, включая фото- и видеоматериалы, о:

Применении и последствиях использования беспилотников. Запрещено указывать тип, местонахождение, траекторию полета дронов, а также место и факт поражения объектов и характер нанесенных повреждений.

Применении и последствиях работы систем противодействия беспилотникам, включая ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Местах расположения и дислокации сил Министерства обороны, военных комиссариатов, систем ПВО, а также критически важных объектов, таких как мосты, системы связи, предприятия топливно-энергетического комплекса и другие.

Кого не касается запрет?

Запрет не распространяется на информацию, которую публикуют и распространяют:

Федеральные органы власти и их территориальные органы.

Органы государственной власти Рязанской области и местного самоуправления.

Средства массовой информации, учредителями которых являются органы власти.

Информацию от этих источников можно распространять со ссылкой на них.

