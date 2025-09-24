В Рязанской области запретили публиковать данные об атаках беспилотников

В Рязанской области ввели запрет на публикацию и распространение в СМИ и интернете информации, которая касается атак беспилотных летательных аппаратов, работы ПВО и расположения военных объектов. Соответствующее постановление губернатора Рязанской области от 22 сентября опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Что теперь нельзя публиковать?
Запрет распространяется на любую информацию, включая фото- и видеоматериалы, о:
Применении и последствиях использования беспилотников. Запрещено указывать тип, местонахождение, траекторию полета дронов, а также место и факт поражения объектов и характер нанесенных повреждений.
Применении и последствиях работы систем противодействия беспилотникам, включая ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.
Местах расположения и дислокации сил Министерства обороны, военных комиссариатов, систем ПВО, а также критически важных объектов, таких как мосты, системы связи, предприятия топливно-энергетического комплекса и другие.
Кого не касается запрет?
Запрет не распространяется на информацию, которую публикуют и распространяют:
Федеральные органы власти и их территориальные органы.
Органы государственной власти Рязанской области и местного самоуправления.
Средства массовой информации, учредителями которых являются органы власти.
Информацию от этих источников можно распространять со ссылкой на них.