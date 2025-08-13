В Рязанской области выполнили 91 пересадку почки и 13 печени

Всемирный день донорства органов празднуется 13 августа. В Рязанской области активно развивается служба донорства и трансплантации. О достижениях в этой области рассказали в министерстве здравоохранения области.
Первую пересадку почки в регионе выполнили в декабре 2018 года, а в апреле 2019 года — первую пересадку печени. Всего в Рязанской области выполнена пересадка 91 почки и 13 печеней.
В 2025 году рязанские трансплантологи провели 17 пересадок почек и 2 пересадки печени. Темпы помощи выросли в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Следующий шаг — сочетанная трансплантация почки и поджелудочной железы для пациентов с диабетом 1 типа. Так врачи смогут спасать пациентов сразу от двух опасных заболеваний.