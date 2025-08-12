В Рязанской области установили региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Правительство Рязанской области установило региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Стандарт используется для расчета субсидий гражданам при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг установлен:

а) Для пользователей жилого помещения:

в государственном или муниципальном жилищном фонде,

нанимателей по договору найма в частном фонде,

членов жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов (см. приложение № 1 к постановлению).

б) Для собственников квартир в многоквартирных домах, обязанных по Жилищному кодексу РФ платить взносы на капитальный ремонт (см. приложение № 2).

в) Для собственников квартир в многоквартирных домах, не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт (см. приложение № 3).

г) Для собственников жилых домов (см. приложение № 4).