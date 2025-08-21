В Рязанской области у собственницы изъяли земельный участок за то, что она его не использовала

Клепиковский районный суд Рязанской области принял решение об изъятии земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 5,1 гектара. Причиной стало неиспользование земли по назначению в течение трёх лет.

Инцидент начался в июне 2024 года, когда Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило, что участок, принадлежащий Ю.Д. Широбоковой, не используется. За это собственница была привлечена к административной ответственности и получила предписание об устранении нарушений.

Предписание выполнено не было, что привело к новому штрафу. После этого Россельхознадзор передал материалы дела в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, которое инициировало процедуру принудительного изъятия.

В марте 2025 года Минимущество подало иск в суд, 29 июля 2025 года суд удовлетворил требование об изъятии участка и его дальнейшей продаже с публичных торгов.