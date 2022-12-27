В Рязанской области создадут комитет по делам молодёжи

Опубликовано постановление правительства Рязанской области о реорганизации министерства образования и молодежной политики региона. Документ подписал губернатор Павел Малков.

Планируется создать комитет по делам молодёжи, выделив его из состава министерства.

Документ также определяет полномочия, которые передадут новому комитеты:

— по подготовке предложений Правительству Рязанской области по определению основных задач и направлений в сфере молодежной политики;

— по формированию областного бюджета в части расходов на молодежную политику;

— участие в разработке и реализации молодежной политики Рязанской области в пределах своей компетенции, включая осуществление поддержки молодых семей;

— участие в разработке и реализации государственных программ Рязанской области в сфере молодежной политики;

— разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи в Рязанской области;

— содействие занятости молодежи в Рязанской области;

— участие в организации и проведении мероприятий в сфере молодежной политики Рязанской области;

— информационное обеспечение вопросов реализации молодежной политики на территории Рязанской области;

— обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере молодежной политики в пределах установленных полномочий в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности;

— формирование и ведение областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой;

— участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) в пределах своей компетенции;

— разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Рязанской области, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

— оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям в пределах своей компетенции;

— популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности в пределах своей компетенции;

— методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований в пределах своей компетенции;

— формирование координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при комитете по делам молодежи Рязанской области.

Постановление вступает в силу с 9 января 2023 года.