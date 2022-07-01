В Рязанской области сотрудники ГИБДД предотвратили самоубийство 19-летнего парня

В Рязанской области экипаж ДПС ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» предотвратил самоубийство. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Старший лейтенант полиции Сергей Тимохин и лейтенант полиции Константин Пытов патрулировали автодорогу Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Касимовском районе. На мосту через Оку правоохранители заметили молодого человека, сидевшего на ограждении. Полицейские предположили, что парень собирается совершить суицид.

Тимохин понял, что промедление может стоить молодому человеку жизни. Под прикрытием шума проезжавшего по мосту грузовика он незаметно подобрался к мужчине и снял его с парапета.

В отделе полиции местный житель рассказал, что его девушка собиралась уехать в соседний регион. Расстроившись из-за расставания, молодой человек выпил и решил совершить самоубийство.

После оказания врачами необходимой помощи полицейские передали касимовца родственникам.