В Рязанской области снизилось число ДТП, смертельных случаев стало меньше

В группе Дороги Рязанской области появился пост о том, как ремонт дорог влияет на безопасность граждан.
За прошлый год на дорогах области:
установили около 9 тыс.дорожных знаков
28 тыс. пог. м. барьерного ограждения
20,5 тыс. пог. м. перильного ограждения
нанесли 911 тыс. пог. м. дорожной разметки
сделали безопаснее 72 пешеходных перехода
установили 4 «умных» светофора.
Результат всех этих мероприятий в цифрах в сравнении с 2020 годом:
на 7,5% сократилось количество ДТП
на 11,9% уменьшилось число погибших в них людей.
За прошлый год на наших дорогах погибло на 22 человека меньше, чем в 2020 году.