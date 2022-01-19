В Рязанской области снизилось число ДТП, смертельных случаев стало меньше

В группе Дороги Рязанской области появился пост о том, как ремонт дорог влияет на безопасность граждан.

— Работы по нацпроекту это не только улучшение качества дорожного покрытия, но и повышение безопасности дорожного движения, — говорится в сообщении.

За прошлый год на дорогах области:

установили около 9 тыс.дорожных знаков

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28 тыс. пог. м. барьерного ограждения

20,5 тыс. пог. м. перильного ограждения

нанесли 911 тыс. пог. м. дорожной разметки

сделали безопаснее 72 пешеходных перехода

установили 4 «умных» светофора.

Результат всех этих мероприятий в цифрах в сравнении с 2020 годом:

на 7,5% сократилось количество ДТП

на 11,9% уменьшилось число погибших в них людей.

За прошлый год на наших дорогах погибло на 22 человека меньше, чем в 2020 году.