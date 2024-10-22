В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ на 4% за неделю

За прошлую неделю в Рязанской области выявили 7 тыс 469 случаев заболеваний ОРВИ. По сравнению с позапрошлой неделей, заболеваемость в регионе снизилась на 4%, сообщает сайт управления Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования выявили в структуре циркулирующих респираторных вирусов вирусы негриппозной этиологии.

В Рязани и области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировано 52,9% взрослых от числа запланированных и 74,7% детей.

Охват населения прививками против опасного заболевания составляет 27,7%.