Вторник, 22 октября, 2024
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В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ на 4% за неделю

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Алексей Самохин
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За прошлую неделю в Рязанской области выявили 7 тыс 469 случаев заболеваний ОРВИ. По сравнению с позапрошлой неделей, заболеваемость в регионе снизилась на 4%, сообщает сайт управления Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования выявили в структуре циркулирующих респираторных вирусов вирусы негриппозной этиологии.

В Рязани и области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировано 52,9% взрослых от числа запланированных и 74,7% детей.

Охват населения прививками против опасного заболевания составляет 27,7%.

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