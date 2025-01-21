В Рязанской области с 1 января увеличены социальные выплаты

С 1 января 2025 года в Рязанской области увеличены размеры ряда социальных выплат, зависящих от величины регионального прожиточного минимума. Как сообщает отделение Социального фонда России, новая величина прожиточного минимума составляет:

на душу населения — 15 782 рубля ;

; для трудоспособного населения — 17 202 рубля ;

; для пенсионеров — 13 573 рубля ;

; для детей — 15 309 рублей.

Пособие в связи с рождением первого ребенка

Размер ежемесячной выплаты на первого ребенка, который родился или был усыновлен с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года, увеличен до 15 309 рублей. Получить выплату могут семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. В 2025 году этот порог составляет 34 404 рубля.

Выплата из средств материнского капитала

Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала теперь равен 15 309 рублям. Для её назначения среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов на душу населения — 31 564 рубля.

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Единое пособие для беременных и детей

Размер ежемесячного пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, составит от 9 601 до 17 202 рублей. Пособие на ребенка зависит от доходов семьи и будет находиться в диапазоне от 7 654,50 до 15 309 рублей.

Изменения призваны повысить доступность социальной поддержки для семей с детьми и женщин в период беременности. Все выплаты назначаются в соответствии с критериями доходов семьи.