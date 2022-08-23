В Рязанской области решают вопрос со связью на месте тушения лесных пожаров

В Рязанской области при содействии Минцифры РФ в районе лесного пожара организовали автоматический межсетевой роуминг, позволяющий подключиться к любой базовой станции независимо от оператора. Об этом 23 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

По словам Малкова, вопрос обеспечения связью важнейший для координации действий большой группировки пожарных.

Компания МТС направит две мобильные станции в самые сложные для пожаротушения места. Одну поставят в Клепиковском районе, вторую в селе Новый Кудом.