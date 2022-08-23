Вторник, 23 августа, 2022
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В Рязанской области решают вопрос со связью на месте тушения лесных пожаров

В Рязанской области при содействии Минцифры РФ в районе лесного пожара организовали автоматический межсетевой роуминг, позволяющий подключиться к любой базовой станции независимо от оператора. Об этом 23 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

По словам Малкова, вопрос обеспечения связью важнейший для координации действий большой группировки пожарных.

Компания МТС направит две мобильные станции в самые сложные для пожаротушения места. Одну поставят в Клепиковском районе, вторую в селе Новый Кудом.

— Каждая станция покрывает до 15 километров на открытой местности и пять километров в лесу. Техника способна работать автономно без внешнего электроснабжения, — написал Малков.

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