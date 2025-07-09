Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и выяснили, в каких сферах проще всего найти работу этим летом в Рязанской области.

Большие данные hh.ru свидетельствуют, что лето и каникулы совсем не повод расслабляться. Особенно хорошо это видно на примере работодательского спроса. Так, в целом по России компании успели разместить за месяц более 1,1 млн новых вакансий. Это уже на 4% превышает потребность в кадрах в самом начале лета.

Ситуация в Рязанской области похожая: по данным hh.ru, местные работодатели за последние 30 дней искали более 7,7 тыс. работников, что также на 2% больше запросов в начале лета.

Больше всего новых рабочих мест в Рязанской области сегодня сосредоточено в сфере продаж — работодатели ищут более 1,9 тыс. работников для продвижения товаров и услуг. На втором месте — рабочие профессии: компании региона нуждаются в более чем 1,8 тыс. сотрудниках. Замыкает тройку лидеров сфера производства и сервисного обслуживания, где требуется более 1,4 тыс. специалистов.

Также эксперты hh.ru выяснили, что наиболее «голодной» на кадры в Рязанской области этим летом стала сфера офисного администрирования. За последний месяц спрос на курьеров, помощников, секретарей, администраторов, переводчиков и т.п. вырос сразу на 11% — это абсолютный рекорд по динамике на местном рынке труда за последние 30 дней.

Кроме того, на 9% вырос спрос на топ-менеджеров, а на 8% — на домашний и обслуживающий персонал. Также на 7% увеличилась востребованность специалистов в сфере туризма и HoReCa.

При этом есть и сферы, где компании «охладили» свой спрос и стали меньше интересоваться кадрами. Например, за месяц на 13% снизилась востребованность работников в сферах автобизнеса, сельского хозяйства, искусства, развлечений и массмедиа. На 12% реже стали требоваться страховые агенты и оценщики, а количество вакансий для аналитиков, консультантов по стратегии и инвестициям сократилось на 11%.