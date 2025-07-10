В Рязанской области проводится масштабный ремонт дороги Рыбновского района

В Рыбновском районе Рязанской области ведется масштабная работа по обновлению важного транспортного маршрута. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проводится капитальный ремонт дороги между деревней Высокое и селами Житово и Ильинское.

Этот участок дороги, протяженностью 10,3 км, проходит через ряд населенных пунктов, включая села Ильинское, Козловка и Житово, а также деревни Высокое, Юркино и Фурсово. Расположенные поблизости железнодорожные станции Козловка и Житово подчеркивают стратегическое значение трассы. Дорога связывает местные жители с объектами социальной инфраструктуры, включая филармонию, агропромышленный комплекс и почтовое отделение в селе Житово. Также по этому маршруту курсируют школьные автобусы, что делает обновление дороги критически важным для местного сообщества.

В ходе ремонта специалисты подрядной организации проводят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, обустройство щебеночного основания и укладку выравнивающего слоя. Завершение работ ожидается осенью текущего года.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» в этом году предусматривает ремонт более 20 км дорог в Рыбновском районе.