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Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001785824803
Экология, природа, животные

В Рязанской области проснулись клещи, барсуки и енотовидные собаки

Анастасия Мериакри

В Окском заповеднике за долгую оттепель проснулись и вылезли из нор енотовидные собаки и барсуки. Об этом рассказывает старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова.

«Кое-где отогрелись и поползли по прошлогодней траве клещи — им много тепла не надо. Синицы поют звонкие весенние песни. Течет река, размывая остатки льда», — рассказывает Панкова.

Тем временем прогноз погоды напоминает о том, что зима ещё не окончена. В начале февраля в районе Окского заповедника обещают мороз, хоть и небольшой. Так что, возможно, норные животные ещё вернутся в свои убежища — досыпать. 

Надежда Панкова отметила, что следов медведя не встречали, на фотоловушки он не попадался. Скорее всего, спит. Пожелаем же ему спокойно доспать эту странную зиму и в свой срок встретить настоящую весну.

В Рязанской области проснулись клещи, барсуки и енотовидные собаки Следов медведя не встречали, на фотоловушки он не попадался.
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001785824803
В Рязанской области проснулись клещи, барсуки и енотовидные собаки Следов медведя не встречали, на фотоловушки он не попадался.
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001785824803
В Рязанской области проснулись клещи, барсуки и енотовидные собаки Следов медведя не встречали, на фотоловушки он не попадался.
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001785824803
В Рязанской области проснулись клещи, барсуки и енотовидные собаки Следов медведя не встречали, на фотоловушки он не попадался.
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001785824803

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