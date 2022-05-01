Министерство по делам территорий региона информирует о том, в Рязанской области с 1 мая по 30 июня проходит благотворительная акция «Красная гвоздика», направленная на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.В Рязанской области проходит Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика»

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Всероссийская патриотическая акция «Красная гвоздика» проводится на протяжении семи лет благотворительным фондом «Память поколений». За это время в Рязанской области удалось оказать помощь 110 ветеранам и 2 учреждениям на сумму 13 918 079 рублей.

В Рязанской области в рамках акции активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начали распространять значки в форме красной гвоздики на улицах областного центра. Приобрести их может каждый желающий, заплатив любую денежную сумму. Также любой рязанец сможет принять участие в акции, заказав значок в интернет-магазинах. Подробная информация на сайте фонда «Память поколений» здесь.

Все вырученные средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, проживающих в нашем регионе. Информацию о благотворительной акции в соцсетях можно найти по хештегам #КРАСНАЯГВОЗДИКА, #ПАМЯТЬПОКОЛЕНИЙ, #ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ, #ZАРОССИЮ, #ZАМИРБЕЗНАЦИЗМА.