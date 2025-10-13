Понедельник, 13 октября, 2025
В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Валерия Мединская

В Рязанской области продолжается грибной сезон. В сообществе грибников любители «тихой охоты» активно публикуют находки, которые удалось сделать в минувшие выходные.

Многие посетители рязанских лесов обратили внимание на то, что «пошли» опята. Многим удалось собрать в выходные вешенки.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Ещё один подарок леса в середине октября — польские белые.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Тем временем на лугах уже встречаются шампиньоны. Под постом с ними много вопросов о том, где сейчас их можно найти.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

В Шиловском районе грибникам удалось собрать серушки и зеленушки. Их грибники набирают вёдрами для консервации.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»
Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

