В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

В Рязанской области продолжается грибной сезон. В сообществе грибников любители «тихой охоты» активно публикуют находки, которые удалось сделать в минувшие выходные.

Многие посетители рязанских лесов обратили внимание на то, что «пошли» опята. Многим удалось собрать в выходные вешенки.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Ещё один подарок леса в середине октября — польские белые.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Тем временем на лугах уже встречаются шампиньоны. Под постом с ними много вопросов о том, где сейчас их можно найти.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

В Шиловском районе грибникам удалось собрать серушки и зеленушки. Их грибники набирают вёдрами для консервации.