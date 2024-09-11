В Рязанской области приведут в порядок электрички, курсирующие внутри региона

На заседании регионального правительства губернатор Павел Малков обсудил обращения жителей, которые они оставляли в социальных сетях. Он отметил, что обновление подвижного состава поездов на маршруте Рязань — Москва — это только начало работы. Постепенно будут обновляться и электрички, которые курсируют в пределах региона.

Глава региона напомнил, что сейчас при поддержке РЖД ведётся обновление поездов, следующих из Рязани в Москву. Он выразил уверенность, что в течение года будет сформирован современный и комфортный парк электропоездов.

Однако жители обращают внимание на плачевное состояние электричек, которые курсируют внутри региона. Они жалуются на беспорядок, неисправное освещение, отопление, туалеты и отсутствие кондиционеров.

Павел Малков заявил, что нужно заняться обновлением этих составов. Он сказал: «Будем действовать по тому же проверенному пути. Займёмся инвентаризацией, проведём аудит состояния всех поездов и начнём их планомерно приводить в порядок, чтобы в них стало комфортнее».

Также губернатор рассказал о планах по обновлению поездов пригородного сообщения в направлении Сасова, Ряжска, Гавердово и других. Сейчас в регионе на этих маршрутах работают 23 электропоезда.

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители АО «Центральная пригородная пассажирская компания», ОАО «РЖД», Минтранса Рязанской области и общественности. Её задача — проводить регулярные осмотры подвижного состава пригородных поездов, оперативно принимать меры по устранению выявленных недостатков и замечаний, полученных от граждан.

С 16 сентября рабочая группа приступит к осмотру электропоездов сообщением Рязань — Сасово. По итогам работы до 1 октября будут сформулированы предложения по устранению проблемных вопросов.

Губернатор добавил, что на пригородных электричках можно внедрить технологию, которая показала свою эффективность в поездах московского направления. Размещённые в салонах QR-коды позволят гражданам оперативно отправлять свои замечания по состоянию поезда.