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Общество

В Рязанской области после атак БПЛА усиливают меры безопасности

Валерия Мединская

Глава региона Павел Малков провёл заседание оперштаба, на котором обсудили введение дополнительных мер по обеспечению безопасности. Участие в совещании приняли члены правительства, представители органов власти, организаций и профильных ведомств.

Был проведён анализ последствий атак БПЛА на критически важные объекты. Как итог — проработаны дополнительные меры для защиты граждан и инфраструктуры.

Губернатор поручил также усилить информирование населения о необходимости пользоваться только официальными источниками информации. В фейковых каналах зачастую распространяется недостоверная информация о текущей ситуации.

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Также было дано поручение незамедлительно принять ряд дополнительных технических и организационных мер, направленных на защиту населения и критически важных объектов.

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