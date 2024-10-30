В Рязанской области по нацпроекту отремонтировано более 45 км дорог к медицинским учреждениям   

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям. До конца текущего года в регионах России приведут к нормативу более 1,9 тыс.км. таких участков.

― Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что граждане нашей страны должны получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь как в городах, так и в поселках. И мы со своей стороны должны создать все условия для того, чтобы пациенты могли быстро, а главное, безопасно добраться в медицинские учреждения. Поэтому такие социально значимые маршруты – один из приоритетов нашей работы. За пять лет благодаря нацпроекту мы привели к нормативу свыше 2,5 тыс. участков улиц и трасс, ведущих к ФАПам, больницам, поликлиникам, амбулаториям и роддомам. В этом году обновим еще 500 таких объектов общей протяженностью более 1,9 тыс. км, ― отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ежегодно при формировании плана работ по нацпроекту участки региональных трасс и городских улиц, рядом с которыми расположены учреждения первичного звена здравоохранения, находятся в приоритете у дорожников.

Так, в этом году в Сасовском районе Рязанской области отремонтировали почти 12 км дороги, ведущей к станции Кустаревка. Здесь располагается несколько социально-значимых объектов, в том числе фельдшерско-акушерский пункт.

В Клепиковском районе привели в нормативное состояние участок автодороги Тума – Малахово – Колесниково – Акулово, который не только связывает ряд населенных пунктов, но и ведет к малаховской врачебной амбулатории.

Завершили двухлетний ремонт участка трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. Дорога связывает несколько районов с областным центом, входит в опорную сеть дорог России и ведет к ряду социально значимых объектов, среди которых фельдшерско-акушерский пункт в селе Новосергиевка.

В рамках капитального ремонта трассы, связывающей Рязанскую и Липецкую области, в Милославском районе привели в нормативное состояние подъезд к медпункту в селе Архангельское. Продолжаются работы по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия по улице Пушкина в Скопине, где располагается кожно-венерологический диспансер. Помимо ремонта проезжей части в рамках контракта дорожники устроят тротуары и линии искусственного электроосвещения.