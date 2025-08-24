Воскресенье, 24 августа, 2025
В Рязанской области отремонтировали 24 пешеходных перехода с начала 2025 года

Анастасия Мериакри
С начала 2025 года в Рязанской области отремонтировали 24 пешеходных перехода. Кроме того, на станциях Сасово, Лесок, Павелец Тульский, Михайлов, Шилово, Кустаревка, остановочных пунктах Лагерный и Недостоево установили новые знаки безопасности.

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через пути в неположенных местах в непосредственной близости от движущихся поездов.

Для выявления мест несанкционированного перехода через пути железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции регулярно проводят специальные рейды. Во время последнего, который состоялся на перегонах Дягилево – Рыбное и Рыбное – Дивово, было выявлено два несанкционированных прохода к путям. В ближайшее время будут приняты меры для их ликвидации.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

