В Рязанской области открылись пункты приёма гуманитарной помощи

22 февраля в Рязанской области открылись 36 официальных пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР И ЛНР, сообщила оперативная группа правительства региона.

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Принимаются новые вещи, товары первой необходимости. Пункты расположены в четырёх районах Рязани, а также во всех районах области.

В г. Рязани централизованные пункты сбора гуманитарной помощи открыты ежедневно с 9-00 до 18-00 и расположены по адресам:

Железнодорожный район:

Ул. Дзержинского, д. 10, приёмная (каб. 1).

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Московский район:

Московское шоссе, д. 18, приёмная (каб. 1).

Октябрьский район:

Ул. Горького, д. 1, приёмная (каб. 40).

Советский район:

Ул. Вознесенская, д. 51а, приёмная (каб. 1).

В Рязанском городском волонтёрском центре по адресу: г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 11 (Часы работы: в будние дни с 12.00 до 20.00)

Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в районах будут опубликованы дополнительно, а также размещены на официальных сайтах муниципалитетов.