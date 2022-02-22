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Вторник, 22 февраля, 2022

В Рязанской области открылись пункты приёма гуманитарной помощи

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В Рязанской области открылись пункты приёма гуманитарной помощи

7info
Фото: МЧС России

22 февраля в Рязанской области открылись 36 официальных пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР И ЛНР, сообщила оперативная группа правительства региона.

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Принимаются новые вещи, товары первой необходимости. Пункты расположены в четырёх районах Рязани, а также во всех районах  области. 

В г. Рязани централизованные пункты сбора гуманитарной помощи открыты ежедневно с 9-00 до 18-00 и расположены по адресам: 

Железнодорожный район:
Ул. Дзержинского, д. 10, приёмная (каб. 1).

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Московский район:
Московское шоссе, д. 18, приёмная (каб. 1).

Октябрьский район:
Ул. Горького, д. 1, приёмная (каб. 40).

Советский район:
Ул. Вознесенская, д. 51а, приёмная (каб. 1).

В Рязанском городском волонтёрском центре по адресу: г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 11 (Часы работы: в будние дни с 12.00 до 20.00) 

Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в районах будут опубликованы дополнительно, а также размещены на официальных сайтах муниципалитетов.

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