В начале июня в Рязанской области начали собирать лисички. Пост об этом опубликовала группа «Грибы и грибники Рязанской области».
Автор утверждает, что «лисички пошли» в Клепиковском районе.
Правда, в комментариях пользователи высказывают сомнения.
— Ходила сегодня на разведку. В Ласковском нет грибов никаких совсем абсолютно. Лес стоит безумно сухой. Откуда вы все берёте грибы? — пишет рязанка.
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