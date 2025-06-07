В начале июня в Рязанской области начали собирать лисички. Пост об этом опубликовала группа «Грибы и грибники Рязанской области».

Автор утверждает, что «лисички пошли» в Клепиковском районе.

Правда, в комментариях пользователи высказывают сомнения.

— Ходила сегодня на разведку. В Ласковском нет грибов никаких совсем абсолютно. Лес стоит безумно сухой. Откуда вы все берёте грибы? — пишет рязанка.