В Рязанской области более 3 тысяч семей получили выплаты при рождении ребёнка

С начала 2025 года в Рязанской области единовременную выплату при рождении ребёнка получили родители более 3300 новорождённых. Эта мера поддержки доступна для каждой семьи независимо от её материального положения, социального статуса и того, какой по счёту ребёнок появился на свет. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда РФ.

С 1 февраля 2025 года, после индексации, размер пособия составляет 26 941,71 руб. Выплату могут получить родители, опекуны, усыновители и приёмные родители.

Для трудоустроенных родителей пособие назначается в беззаявительном порядке. Отделение Социального фонда России по Рязанской области назначает и выплачивает пособие в течение 10 рабочих дней после регистрации рождения ребёнка в ЗАГС.

Для неработающих родителей необходимо подать заявление. Сделать это можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в любом МФЦ.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 дней с момента подачи заявления, а сама выплата осуществляется в течение 5 последующих рабочих дней.

Подать заявление на получение пособия можно до того, как ребёнку исполнится шесть месяцев.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).