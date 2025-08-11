В Рязанской области 18-летний поставщик наркотиков склонял несовершеннолетнюю к их употреблению

18-летнего жителя Кораблино обвиняют в сбыте наркотических средств и склонении несовершеннолетней к их потреблению. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Прокурор Кораблинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1, п. «в» ч.4 ст.228.1, п. «а» ч.3 ст. 230 УК РФ.

Установлено, что с мая по июнь 2025 года молодой человек в составе группы лиц осуществлял сбыт наркотических веществ через «Интернет» на территории Рязанской области. Выяснилось, что юноша совершил склонение несовершеннолетней к потреблению запрещенных средств.

Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кораблинский районный суд.