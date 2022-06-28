В Рязани женщина-водитель попала в больницу после столкновения двух автомобилей

В результате ДТП на улице Промышленной Рязани пострадала 66-летняя женщина-водитель. Подробности ЧП сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
28 июня в 18 часов у дома № 26 66-летняя рязанка, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Логан». После этого «Ниссан» отлетел в мачту уличного освещения.
Женщина получила травмы, пострадавшую госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.