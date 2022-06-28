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Вторник, 28 июня, 2022

В Рязани женщина-водитель попала в больницу после столкновения двух автомобилей

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В Рязани женщина-водитель попала в больницу после столкновения двух автомобилей

В результате ДТП на улице Промышленной Рязани пострадала 66-летняя женщина-водитель. Подробности ЧП сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

28 июня в 18 часов у дома № 26 66-летняя рязанка, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Логан». После этого «Ниссан» отлетел в мачту уличного освещения.

Женщина получила травмы, пострадавшую госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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