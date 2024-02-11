В Рязани завершился конкурс «Солнечный зайчик»

11 февраля в Муниципальном культурном центре Рязани прошёл гала-концерт 32-го Международного конкурса детского и молодëжного творчества «Солнечный зайчик».
В этом году участники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Калуги, Новочеркасска, Новороссийска, Самары, Саратова, Балашова, Тамбова, Коломны. Также выступали юные артисты из Рязани, Рыбного, Шацка, Кораблино, Путятино.
Также к участникам обратилась член альтернативного жюри Анна Че.
«Солнечный зайчик» — международный конкурс, объединяющий людей, которые любят искусство, творчество, музыку, хореографию.
В 2024 году участники соревновались в следующих номинациях: «Отечественная песня», «Зарубежная песня», «Патриотическая песня», «Стрит шоу», «Танцы народов мира», » Танцевальное шоу».
Обладателями гран-при стали: в номинации «Танцы народов мира смешанная группа» — образцовой театр танца «Жемчужинки» из Рязани, в номинации «Эстрадный вокал» Кира Шохина из Владимира.
Лауреаты конкурса получили памятные призы, среди которых сертификат на авторскую песню, бесплатное участие в фестивале «БАЛтийское соЗВЕЗДие», участие в детской передаче на федеральном канале, сертификат на фотосессию, а главным подарком стали билеты на концерт Шамана, который в 16 лет также выступал на рязанкой сцене во время фестиваля «Солнечный зайчик».