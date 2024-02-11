В Рязани завершился конкурс «Солнечный зайчик»

11 февраля в Муниципальном культурном центре Рязани прошёл гала-концерт 32-го Международного конкурса детского и молодëжного творчества «Солнечный зайчик».

В этом году участники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Калуги, Новочеркасска, Новороссийска, Самары, Саратова, Балашова, Тамбова, Коломны. Также выступали юные артисты из Рязани, Рыбного, Шацка, Кораблино, Путятино.

— Я поздравляю вас с тем, что наш «Солнечный зайчик» прошёл успешно, что мы сегодня узнаем победителей самых важных номинаций нашего конкурса, — сказал директор МКЦ Владимир Колчаев.

Также к участникам обратилась член альтернативного жюри Анна Че.

— Вы все огромные молодцы, и каждый из вас победитель, потому что вы побороли какие-то свои страхи, открыли новые для себя места, и самое главное, что вы не боитесь, — отметила она. — Вы настолько искренние, настолько честные, продолжаете заниматься тем, что вам нравится. Нам было безумно сложно выбирать, у каждого из нас было огромное количество фаворитов, хотелось дать награды всем, так как все очень крутые.

«Солнечный зайчик» — международный конкурс, объединяющий людей, которые любят искусство, творчество, музыку, хореографию.

— Это уникальная возможность получить обратную связь от глубоко уважаемого и профессионального жюри. Я хочу сказать, что «Солнечный зайчик» это та площадка, куда действительно приезжают очень профессиональные члены жюри, — отметила руководитель городского управления культуры Ольга Голева.

В 2024 году участники соревновались в следующих номинациях: «Отечественная песня», «Зарубежная песня», «Патриотическая песня», «Стрит шоу», «Танцы народов мира», » Танцевальное шоу».

Обладателями гран-при стали: в номинации «Танцы народов мира смешанная группа» — образцовой театр танца «Жемчужинки» из Рязани, в номинации «Эстрадный вокал» Кира Шохина из Владимира.

Лауреаты конкурса получили памятные призы, среди которых сертификат на авторскую песню, бесплатное участие в фестивале «БАЛтийское соЗВЕЗДие», участие в детской передаче на федеральном канале, сертификат на фотосессию, а главным подарком стали билеты на концерт Шамана, который в 16 лет также выступал на рязанкой сцене во время фестиваля «Солнечный зайчик».