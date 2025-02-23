В Рязани засняли дрифтующую «Газель»

В Рязани в ночь на 23 февраля засняли дрифтующую «Газель». Соответствующее видео опубликовано в группе «Автоблог Рязань» ВКонтакте.



На парковке перед строительным магазином «Лемана Про» устроили дрифт несколько водителей легковых автомобилей и один водитель «Газели». Автор видео отметил, что впервые видит дрифтующую газель.



Судя по видео, другие машины, находившиеся на парковке, не пострадали.