В Рязани в ночь на 23 февраля засняли дрифтующую «Газель». Соответствующее видео опубликовано в группе «Автоблог Рязань» ВКонтакте.
На парковке перед строительным магазином «Лемана Про» устроили дрифт несколько водителей легковых автомобилей и один водитель «Газели». Автор видео отметил, что впервые видит дрифтующую газель.
Судя по видео, другие машины, находившиеся на парковке, не пострадали.
В Рязани засняли дрифтующую «Газель»
В Рязани в ночь на 23 февраля засняли дрифтующую «Газель». Соответствующее видео опубликовано в группе «Автоблог Рязань» ВКонтакте.