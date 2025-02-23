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Происшествия

В Рязани засняли дрифтующую «Газель»

Анастасия Мериакри

В Рязани в ночь на 23 февраля засняли дрифтующую «Газель». Соответствующее видео опубликовано в группе «Автоблог Рязань» ВКонтакте.

На парковке перед строительным магазином «Лемана Про» устроили дрифт несколько водителей легковых автомобилей и один водитель «Газели». Автор видео отметил, что впервые видит дрифтующую газель. 

Судя по видео, другие машины, находившиеся на парковке, не пострадали. 

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