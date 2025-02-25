В Рязани зарплата водителей автобусов поднялась до 97 тысяч рублей

В Рязани зарплата водителей автобусов и троллейбусов на регулярных пассажирских маршрутах поднялась до 97 тысяч рублей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на заместителя главы горадминистрации Дмитрия Лощинина.

Средняя заработная плата водителей троллейбусов, по информации Дмитрия Лощинина, в месяц составляет 80 тысяч рублей. Водители автобусов получают 97 тысяч рублей.

Как отметил Лощинин, такая разница в суммах образовалась из-за отсутствия в общественном транспорте кондуктора. Увеличение зарплаты введено с 1 февраля.