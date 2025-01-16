В Рязани запустили беспилотный «Пряник-Мобиль»

Компания «Аврора роботикс» представила в Рязани инновационную разработку — роботизированный «Пряник-Мобиль» на базе беспилотной платформы «IQ-Bus» собственной разработки. Об этом сообщает официальная страница компания ВКонтакте.

Умный автомобиль может самостоятельно ездить по паркам и закрытым территориям, объезжая препятствия и предлагая горожанам пряники и горячие напитки. Специальный вендинговый аппарат способен приготовить кофе и другие напитки.

В Рязани «Пряник-Мобиль» курсирует по территории Лесопарка. Жителей города приглашают познакомиться с инновацией.