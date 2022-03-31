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Четверг, 31 марта, 2022

В Рязани задержали таксиста-гастарбайтера, ограбившего соотечественников

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В Рязани задержали таксиста-гастарбайтера, ограбившего соотечественников

7info

В Рязани сотрудники полиции задержали приезжего, подозреваемого в хищении мобильного телефона и 30 тысяч рублей у соотечественников. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Одной из жертв стал 24-летний приезжий из страны в Средней Азии. Молодой человек оказался в Лесопарке, где ранее неизвестный ему гражданин этого же государства завладел его телефоном. После этого нападавший перевёл себе на счёт 30 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что преступление совершил 28-летний мужчина работающий в такси. Также установлено, что несколькими днями ранее гастарбайтер ночью в районе посёлка Сысоево отобрал во время конфликта телефон у другого своего соотечественника.

В отношении мигранта возбуждены уголовные дела по ч. 3. ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст. 161 УК РФ, обвиняемого поместили под стражу.

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