Понедельник, 9 сентября, 2024

В Рязани взяли под стражу водителя, устроившего массовую аварию, в которой погиб 5-летний ребенок

Автор: Кристина Аманн

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Фото: https://t.me/su_skr62

В Рязани заключили под стражу мужчину, который сел пьяным за руль и устроил массовую аварию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, авария случилась 6 сентября, примерно в 13:00. За рулем «Мазды» находился пьяный 34-летний рязанец. Он столкнулся с «Ладой Калиной», которой управлял 30-летний житель Рязанского района, после чего «Лада Калина» въехала в «Ладу Весту», за рулем которой был 57-летний рязанец.

Пострадали пассажир автомобиля «Лада Веста» — 63-летняя жительница города Рязани, водитель автомобиля «Лада Калина» и его 5-летний пассажир. Позже стало известно, что ребенок умер в реанимации в течение суток.

Отмечается, что в ближайшее время водителю будет предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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