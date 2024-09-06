В ДТП пострадали три человека, среди них — пятилетний ребёнок

Госавтоинспекция Рязанской области публикует подробности серьёзного ДТП, которое произошло 6 сентября на Московском шоссе.

Примерно в 13 часов вблизи дома 21 по улице Московское шоссе, по предварительной информации, 34-летний рязанец за рулём «Мазды» столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлением 57-летнего жителя города Рязани. После этого «Лада» столкнулась с другой «Ладой» другой модели. Там за рулём находился 30-летний жителт Рязанского района.

Как итог — 63-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста», а также водитель автомобиля «Лада Калина» и его несовершеннолетний пассажир в возрасте пяти лет с различными травмами были доставлены в медучреждения.

На место выезжали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.