В массовой аварии на Московском шоссе погиб пятилетний ребенок

Стало известно, что в аварии, которая произошла в Рязани на Московском шоссе в пятницу, 6 сентября, погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Напомним, авария случилась 6 сентября, примерно в 13:00. По предварительной информации, за рулем «Мазды» находился пьяный 34-летний рязанец. Он столкнулся «Ладой Калиной», которой управлял 30-летний житель Рязанского района., после чего «Лада Калина» въехала в «Ладу Весту», за рулем которой был 57-летний рязанец.

Пострадали пассажир автомобиля «Лада Веста» — 63-летняя жительница города Рязани, водитель автомобиля «Лада Калина» и его 5-летний пассажир. Ребенок умер в реанимации в течение суток.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.