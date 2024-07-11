Четверг, 11 июля, 2024

В Рязани взяли под стражу гражданина Узбекистана, которого подозревают в участии в драке на Черновицкой

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/tr_ryazan

Железнодорожный районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Узбекистан. Его подозревают в участии в драке на улице Черновицкой. Об этом появилась информация на сайте суда.

Напомним, драка произошла в Рязани 6 июля. Очевидцы писали в соцсетях, что мигранты сначала жестко избили молодого парня, а затем попытавшегося заступиться за него мужчину.

Задержанный гражданин Узбекистана заключен под стражу на два месяца. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Железнодорожный районный суд г.Рязани в течение 3 суток со дня его вынесения.

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