Среда, 10 июля, 2024

Арестованный за избиение рязанцев иностранец извинился «за плохое поведение»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/tr_ryazan

Гражданин Узбекистана, задержанный за избиение четверых жителей Рязани на улице Черновицкой, извинился «за плохое поведение». Видео с задержанным опубликовал телеграм-канал «Усы Куракиной».

По данным источника, задержаны двое иностранцев 28 и 29 лет. Один из них «сбрил бороду и пытался спрятаться в мордовских лесах».

По словам задержанного, рязанцев он бил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл на улице Черновицкой ночью 6 июля. Позднее полиция сообщила, что один из задержанных находился на территории России незаконно.

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