В Рязани в результате ДТП на улице Татарской пострадал пешеход

12 апреля в Рязани произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей и пешехода, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Авария случилась около 09:50 в районе дома № 95 по улице Татарской.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Mazda столкнулся с автомобилем Daewoo под управлением 29-летнего жителя Рязанского района. После этого Daewoo врезался в Toyota, которой управлял 45-летний рязанец, а затем сбил 20-летнего пешехода, находившегося у края проезжей части.

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Пострадавший пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.