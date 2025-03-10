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Фото: администрация Рязани
Транспорт и дорогиГлавные новости

В Рязани внесут изменения в организацию дорожного движения

Анастасия Мериакри

В целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды в марте – апреле текущего года планируется внести изменения в организацию дорожного движения на некоторых улицах Рязани. Об этом сообщает администрация города.

Изменения внесут на следующих участках улично-дорожной сети города Рязани: 

  • разрешить левый поворот с улицы Есенина на улицу Грибоедова при движении со стороны улицы Затинной;
  • запрет левого поворота с улицы Первомайский проспект на улицу Павлова при движении в сторону улицы Дзержинского;
  • организация двустороннего движения по улице Павлова (на участке от улицы Первомайский проспект до улицы Кудрявцева).

Автомобилистов просят учитывать данные изменения при планировании маршрутов и не допускать нарушений ПДД РФ.

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