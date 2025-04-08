В Рязани в 12-й раз прошли соревнования по боксу «Кубок командующего ВДВ»

В Рязани завершились Всероссийские соревнования по боксу «Кубок командующего ВДВ» на призы Героя России, генерал-полковника В. А. Шаманова. Об этом сообщило региональное министерство физической культуры и спорта.

В этом году соревнования проводились в 12-й раз. Кубок командующего ВДВ даёт возможность боксёрам выполнить норматив на получение звания мастера спорта России, а также принять участие в чемпионате страны.

— Хочу отметить, что Кубок командующего ВДВ состоялся благодаря Президенту России, — заявил в приветственном слове Владимир Шаманов. — Владимир Владимирович поставил задачу ориентировать рода и виды Вооруженных Сил по видам спорта. Учитывая, что наши виды прикладного характера — рукопашный бой, самбо — не олимпийского профиля, я выбрал бокс. За последние 15 лет благодаря тесному взаимодействию Федерации бокса России и спорткомитета министерства обороны, мы высоко подняли уровень подготовки боксёров Воздушно-десантных войск. Сегодня в ринге мы видим представителей многих регионов страны, которые служат в ВДВ. В конечном итоге выигрывает здоровый образ жизни и приверженность спорту.

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Олимпийский чемпион Александр Лебзяк был среди почетных гостей турнира. По случаю Кубка командующего ВДВ полковник Лебзяк надел военную форму:

— Надеваю её несколько раз в году: всегда на 9 мая и 23 февраля. Что касается Кубка командующего ВДВ, то я в таких случаях всегда говорю, что приятно работать с профессионалами: всё организовано здесь на высшем уровне. Но никакой организацией нельзя заманить людей на трибуны, если бои неинтересные. Здесь же поединки — на загляденье, боксёры, не щадя себя, бьются за победу. Признаюсь, если бы я ещё боксировал, очень хотел бы выиграть этот турнир на призы горячо мною любимого человека Владимира Анатольевича Шаманова.

Соревнования проходили в СШОР «Академия единоборств» со 2 по 5 апреля, в нем приняли участие более 90 спортсменов из 23 регионов России, том числе представляющие соединения ВДВ.

Результаты финалов:

До 54 кг

Хасан Салохидинов (Московская область) — Егор Горбушин (Челябинская область) — 5:0

До 57 кг

Андрей Потемкин (Ульяновская область) — Егор Матвеев (Рязанская область) — ЯП1р

До 60 кг

Никита Буренков (Московская область) — Богдан Петров (Башкортостан) — 5:0

До 63,5 кг

Алексей Стародубцев (Рязанская область) — Владимир Стрыгин (Владимирская область) — ОТК1р

До 67 кг

Николай Мариничев (Рязанская область/Белгородская область) — Никита Головкин (Рязанская область/Белгородская область) — 0:5

До 71 кг

Артур Кулаков (Псковская область) — Размик Хачатрян (Крым) — 5:0

До 75 кг

Ефим Зыков (Свердловская область) — Андрей Маклаков (Москва) — 0:5

До 80 кг

Андрей Косенков (Санкт-Петербург) — Игорь Иванченко (Московская область) — ОТК2р

До 86 кг

Карен Аветисян (Владимирская область) — Идар Занилов (Краснодарский край) — 2:3

До 92 кг

Евгений Фролов (Тверская область) — Владимир Орехов (Курская область) — 0:5

Свыше 92 кг

Глеб Голод (Башкортостан) — Светослав Тетерин (Рязанская область) — 0:5