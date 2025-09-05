В Рязани устраняют аварию на магистральном трубопроводе в центре города

В Рязани рабочие начали устранять повреждения на трубопроводе в районе Первомайского проспекта. Об этом соообщила пресс-служба городской администрации.

В пятницу, 5 сентября в 06.30 произошло повреждение в тепловой камере на магистральном трубопроводе в районе д. 78 по Первомайскому проспекту.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе временно приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: ул. Вокзальная, д. 26, д. 28, д. 38, д. 42, д. 89, д. 91, д. 99, д. 97, д. 101, Первомайский проспект д. 74 корп. 1, пл. Димитрова д. 3, д/с №33, школа №13.

На данный момент бригадой МУП «РМПТС» организованы работы по устранению повреждения. Включение потребителей планируется сегодня до 17.00.

