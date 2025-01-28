В Рязани установят мемориальную стелу за 190 миллионов

Объявлен тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в Рязани по созданию стелы «Город трудовой доблести». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта выступило Управление капитального строительства администрации города. Стелу «Город трудовой доблести» установят в сквере вокзала «Рязань-2». На эти цели в выделено 190 миллионов рублей.

Монумент планируют установить до конца лета 2025 года. Стела будет выполнена из белого камня и украшена алюминиевыми листами с гравировкой.

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Проект масштабное благоустройство прилегающей к монументу территории. Планируется установка инженерных сетей, создание новых пешеходных дорожек с зонами отдыха и скамейками, монтаж освещения, замена тротуарного покрытия, озеленение сквера, посадка деревьев и кустарников. Предусмотрено создание специальных площадок для размещения арт-объектов.