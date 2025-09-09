Вторник, 9 сентября, 2025
Медицина

В Рязани спасли жизнь мужчине с острейшей фазой ишемического инсульта

Алексей Самохин
Фото: vk.com/okb_ryaz

Рязанская ОКБ опубликовала на странице ВКонтакте рассказ о спасении жителя Рязани, у которого был диагностирован ишемический инсульт. 

«Эта история — наглядный пример того, как важно знать первые признаки инсульта и действовать без промедления», — пишет автор сообщения. 

В Рязанскую ОКБ был доставлен пациент 59 лет с острейшей фазой ишемического инсульта. На фоне гипертонической болезни и сахарного диабета у мужчины резко ухудшилось самочувствие: появилась слабость в руке, онемение лица и нарушение речи.

Поскольку самостоятельно вызвать скорую помощь он не мог, то обратился к соседу, который незамедлительно позвонил врачам.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в стационар в течение «золотого терапевтического окна» — первых 2 часов с момента начала заболевания, что крайне важно для успешного лечения.

В ОКБ была выполнена тромболитическая терапия — введен специальный препарат, растворяющий тромб, который блокировал кровоснабжение мозга.

Благодаря слаженным действиям соседа, бригады скорой помощи и врачей больницы, состояние пациента стабилизировалось. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, парезов (слабости в конечностях) не наблюдается, речевые функции восстановлены. Результат проведенного тромболизиса хороший.

