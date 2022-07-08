В Рязани создадут бригаду по борьбе с пнями

Депутаты Рязанской городской Думы обсудили на заседании комитета по градостроительству и землепользованию вопрос удалению пней.

Как сообщил начальник управления благоустройства рязанской мэрии Юрий Фурфурак, в Рязани насчитывается около 2 тысяч пней. Если привлекать к работам по их удалению подрядчика, необходимо около 10 млн руб.

Работы можно выполнить силами Дирекции благоустройства города, это обойдётся бюджету дешевле. Для этого необходимо приобрести две спецмашины за 5 млн руб. и заложить средства на посадку новых деревьев.

На заседании также обсудили методы борьбы с пнями. Так, их механическое удаление может привести к повреждению коммуникаций, химическое – к отравлению почвы (новые деревья там не приживутся).

Депутаты поддержали планы города по закупке техники для выкорчевывания пней. Финансирование на эти цели пока не определно.